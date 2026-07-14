葛兰姆逝世 联邦参议院席次由胞妹暂代至任期结束

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（法新社华盛顿13日电） 南卡罗来纳州长麦马斯特今天宣布，任命已故共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）的胞妹，接任她兄长未完成的任期。

美国共和党籍重量级人物葛兰姆骤逝后，他的联邦参议院悬缺确定由胞妹接任。在美国总统川普公开喊话数小时后，南卡罗来纳州州长今天正式任命她接替兄长完成剩余任期。

71岁的葛兰姆（Lindsey Graham）周末期间突然过世后，胞妹达琳．葛兰姆．诺多恩（Darline Graham Nordone）将接替他在联邦参议院的席次，直到明年1月任期结束为止。

在宣布这项任命时，南卡罗来纳州州长麦马斯特（Henry McMaster）表示，能请葛兰姆的胞妹接棒、完成兄长未竟的工作，「是我的荣幸」。

诺多恩说，葛兰姆「向来支持我，现在换我来支持他」。她进一步表示：「我哥是最棒的人，是杰出的领袖，也是名副其实的君子。」

葛兰姆是外交政策鹰派人物，也是川普亲近盟友。稍早前，川普（Donald Trump）曾推荐由诺多恩接替葛兰姆的席次。他在「真实社群」（Truth Social）平台发文形容，这项任命是向葛兰姆「最好的致敬」方式。

诺多恩的任命是暂时性的。南卡罗来纳州共和党人将于8月11日举行特别党内初选，以选出投入11月期中选举的候选人。而期中选举胜出的一方，将于明年1月展开完整的6年联邦参议员任期。