立足瑞士 报道世界
登录

葛摩联邦成为世界贸易组织第165个成员

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社日内瓦21日电） 非洲国家葛摩联邦今天成为世界贸易组织（WTO）第165个成员。

经过17年谈判各项条款，WTO成员今年2月在阿布达比（Abu Dhabi）举行的第13届部长级会议上，通过了葛摩联邦（Comoros）加入WTO。

世贸组织秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示：「我很荣幸地欢迎葛摩联邦成为WTO最新成员。」

「葛摩联邦的加入将为多边贸易体系增添宝贵的声音，因为它展现出对WTO价值观的承诺，并明确表达愿意适应其规则与原则。」

葛摩联邦是由3个岛屿组成的群岛，人口约85万，它与其他35个WTO成员同属于「最不发达国家」（Least Developed Countries）。

加入WTO可能需要数年时间，因为它需要与所有成员进行长期谈判，WTO每个成员都有权阻止任一国家加入。

最后两个加入WTO的国家是2016年的阿富汗与赖比瑞亚（Liberia）。哈萨克（Kazakhstan）与塞席尔（Seychelles）是在2015年加入。

目前有23个国家正在申请加入WTO，东帝汶（East Timor）的会员资格将于8月30日生效，它的申请也是在今年2月的部长级会议中获准。

前军事统治者、现任葛摩联邦总统的阿济利（Azali Assoumani）在阿布达比表示，加入WTO「对我们整个经济、公共与私人企业，还有消费者都非常有利」。

「这将有助于我国的贸易多元化与加强伙伴关系，以及融入区域、大陆和全球价值链。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
1
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
12
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
59
44 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团