葛摩联邦成为世界贸易组织第165个成员

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（法新社日内瓦21日电） 非洲国家葛摩联邦今天成为世界贸易组织（WTO）第165个成员。

经过17年谈判各项条款，WTO成员今年2月在阿布达比（Abu Dhabi）举行的第13届部长级会议上，通过了葛摩联邦（Comoros）加入WTO。

世贸组织秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示：「我很荣幸地欢迎葛摩联邦成为WTO最新成员。」

「葛摩联邦的加入将为多边贸易体系增添宝贵的声音，因为它展现出对WTO价值观的承诺，并明确表达愿意适应其规则与原则。」

葛摩联邦是由3个岛屿组成的群岛，人口约85万，它与其他35个WTO成员同属于「最不发达国家」（Least Developed Countries）。

加入WTO可能需要数年时间，因为它需要与所有成员进行长期谈判，WTO每个成员都有权阻止任一国家加入。

最后两个加入WTO的国家是2016年的阿富汗与赖比瑞亚（Liberia）。哈萨克（Kazakhstan）与塞席尔（Seychelles）是在2015年加入。

目前有23个国家正在申请加入WTO，东帝汶（East Timor）的会员资格将于8月30日生效，它的申请也是在今年2月的部长级会议中获准。

前军事统治者、现任葛摩联邦总统的阿济利（Azali Assoumani）在阿布达比表示，加入WTO「对我们整个经济、公共与私人企业，还有消费者都非常有利」。

「这将有助于我国的贸易多元化与加强伙伴关系，以及融入区域、大陆和全球价值链。」