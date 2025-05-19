葡国会大选：执政党赢最多席未过半 极右翼声势升

afp_tickers

2 分钟

（法新社里斯本18日电） 葡萄牙国会今天提前举行大选，中右翼的执政党赢得最多席次，但又一次未能获得国会过半数；而极右翼政党 「够了」（Chega）得票率向上提升。

葡萄牙这场3年来第3次的大选结果，有可能加剧这个北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟（EU）成员国的政治不稳定。值此之际，欧盟面临日益加剧的全球贸易紧张局势，并正努力加强防御力量。

在接近完成的官方计票结果，总理蒙特内哥罗（Luis Montenegro）的民主联盟（Democratic Alliance，AD）获得32.7%的选票，而社会党（PS）和反建制政党「够了」（Chega）几乎并列第2。

这结果让「民主联盟」在国会230席中增至89席，但仍少于过半数执政的116席。

社会党获得23.4%的选票，这是几十年来的最差成绩；紧追在后的「够了党」得票22.6%，两党各得58席。

新兴的亲商政党「自由倡议党」（Initiative Liberal ,IL）赢得9席，而执政党即使有此党力挺，仍需要「够了党」的支持，才能凑足多数席次以顺利通过法案。

蒙特内哥罗拒绝与「够了党」结盟，说此党「不可靠」且「不适合治理」。

里斯本大学（University of Lisbon）政治学者罗柏 （Marina Costa Lobo）告诉法新社：「目前尚不清楚此一结果是否能提高政府的治理能力」，并说「够了党」是「今晚的大赢家」。 （译者：纪锦玲）