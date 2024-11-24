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蒙特娄举行北约会议 杜鲁道谴责场外示威反犹太行径

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（法新社蒙特娄23日电） 北大西洋公约组织于加拿大蒙特娄举行会议，有亲巴勒斯坦团体在场外发起抗议，并与警方爆发冲突，加国总理杜鲁道今天谴责示威期间发生的暴力和「反犹太行径」。

杜鲁道（Justin Trudeau）于社群媒体X平台发文，呼应其他政治人物对示威者的批评，他表示：「必须（让他们）面临后果，对暴徒究责。」

杜鲁道还说：「我们昨晚于蒙特娄街头看到的景象骇人听闻。反犹太、恫吓和暴力行径，无论在哪里发生都必须受到谴责。」

北大西洋公约组织（NATO）昨天在魁北克省大城蒙特娄（Montreal）举行会议，亲巴勒斯坦与反资本主义团体发起谴责北约的示威活动。

警方指出，交通工具遭到纵火，商店窗户被砸破，还有示威者投掷烟雾弹等物品，有3人遭逮捕。

当地媒体报导，有示威者在人群中焚烧以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，使紧张情势升高。

警方使用刺激性化学物质和警棍，驱散约有800人参与的示威活动。

魁北克省省长雷哥（Francois Legault）于X平台发文说：「我们昨晚在蒙特娄街头目击的暴力及仇恨景象，还有特意针对犹太社群的攻击，令人无法接受。」

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