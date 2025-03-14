蒲亭与沙国王储通电话 讨论解决乌克兰冲突

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（法新社莫斯科/利雅德14日电） 克里姆林宫今天说，俄罗斯总统蒲亭与沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼通电话，讨论乌克兰冲突的可能解决方案。沙国外交部表示，王储支持结束乌克兰战争所有倡议。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天说，他对华府提出俄乌停火30天计画存有「严重质疑」，不过他还说，莫斯科已准备好与美国总统川普讨论这个问题。

法新社报导，克里姆林宫发布声明表示，蒲亭告诉穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），他「非常感谢沙乌地阿拉伯的调停努力」，沙乌地阿拉伯2月18日主持俄罗斯和美国官员的会谈。

声明中说，穆罕默德．沙尔曼「指出解决乌克兰危机的重要性，表示愿意继续尽一切可能促成俄美关系正常化」。

乌克兰支持美国提出与俄罗斯停火30天的建议，美国特使魏科夫（Steve Witkoff）昨天抵达莫斯科，预定将向俄罗斯提出停火建议。

另外，沙乌地阿拉伯外交部发布声明表示，穆罕默德．沙尔曼今天告诉蒲亭，沙国支持结束乌克兰战争的「所有倡议」。美国和乌克兰日前在沙乌地阿拉伯港市吉达（Jeddah）会谈，并提出停火30天的建议。

声明说，穆罕默德．沙尔曼在与蒲亭通话时重申沙国「致力于促进对话，并支持一切用来实现政治解决的倡议」。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）