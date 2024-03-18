蒲亭创纪录胜选 俄称表明获得民众拥戴

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（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯中央选举委员会（Central Election Commission）今天表示，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）在大选中以创纪录得票数赢得连任，这一结果表明，全国人民团结支持这名掌权已久的领导人。

官方结果显示，为期3天的投票中，71岁的蒲亭以近7600万票压倒性胜出。不过，所有可信的反对派皆被禁止参选。

在开出超过99%选票后，俄国中选会主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）说：「这是个创纪录的数字。」

「投票率也创历史新高，达到77.44%。这在新俄罗斯的历史上从未出现过。」

她说：「我们向自己证明我们是个独立的国家…我们向西方表明我们团结一心。我们为此感到自豪。」

蒲亭几乎笃定赢得连任；在此之前，他已压制所有主要政敌的批评，甚至关押他们。

伊朗官媒报导，伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）今天祝贺俄国总统蒲亭在总统大选中取得「决定性」胜利。

伊朗通讯社（IRNA）报导：「伊朗伊斯兰共和国总统在贺电中诚挚祝福蒲亭取得决定性胜利，并再次当选俄罗斯联邦总统。」

法国外交部表示，法国当局「已留意到」预期中的选举结果，意即蒲亭将第5度入主克里姆林宫（Kremlin）。

法国外交部说：「自由、多元和民主选举的条件再次落空。」还说这次投票是在「对公民社会以及对各种反对政权形式的压制日益增加」情况下进行。

巴黎当局还对俄国并未邀请来自欧洲安全暨合作组织（Organization for Security and Cooperation in Europe）的选举观察员感到遗憾。

巴黎当局另谴责俄国在乌克兰南部和东部的占领区举行投票：「法国现在没有，也永远不会承认这些所谓『选举』的举行和结果，并再次重申对乌克兰主权、独立、统一和领土完整性的重视。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，他不会祝贺蒲亭的胜利。

马克宏对「巴黎人报」（Le Parisien）提到纳瓦尼（Alexei Navalny）的死亡和所有（蒲亭的）反对者被禁止参选，他表示，无法对一场有人为俄罗斯多元化而战、还因此死亡的选举表达祝贺。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）则表示，在真正的反对派遭镇压、国际观察员缺席的情况下，俄国领导人蒲亭的连任选举「不自由也不公平」。

波瑞尔在布鲁塞尔告诉媒体记者：「这场选举是根植于压制和恫吓。」

德国政府一名发言人表示，总理萧兹（Olaf Scholz）不会祝贺蒲亭当选连任，因为德国政府认为这场选举既不自由、也不公平。

另一方面，印度总理莫迪（Narendra Modi）今天祝贺蒲亭当选连任，并期望强化双方关系。