蒲亭创纪录胜选 俄称表明获得民众拥戴

4 分钟

(法新社莫斯科18日电) 俄罗斯中央选举委员会(Central Election Commission)今天表示,俄国总统蒲亭(Vladimir Putin)在大选中以创纪录得票数赢得连任,这一结果表明,全国人民团结支持这名掌权已久的领导人。

官方结果显示,为期3天的投票中,71岁的蒲亭以近7600万票压倒性胜出。不过,所有可信的反对派皆被禁止参选。

在开出超过99%选票后,俄国中选会主委潘菲洛瓦(Ella Pamfilova)说:「这是个创纪录的数字。」

「投票率也创历史新高,达到77.44%。这在新俄罗斯的历史上从未出现过。」

她说:「我们向自己证明我们是个独立的国家…我们向西方表明我们团结一心。我们为此感到自豪。」

蒲亭几乎笃定赢得连任;在此之前,他已压制所有主要政敌的批评,甚至关押他们。

伊朗官媒报导,伊朗总统莱希(Ebrahim Raisi)今天祝贺俄国总统蒲亭在总统大选中取得「决定性」胜利。

伊朗通讯社(IRNA)报导:「伊朗伊斯兰共和国总统在贺电中诚挚祝福蒲亭取得决定性胜利,并再次当选俄罗斯联邦总统。」

法国外交部表示,法国当局「已留意到」预期中的选举结果,意即蒲亭将第5度入主克里姆林宫(Kremlin)。

法国外交部说:「自由、多元和民主选举的条件再次落空。」还说这次投票是在「对公民社会以及对各种反对政权形式的压制日益增加」情况下进行。

巴黎当局还对俄国并未邀请来自欧洲安全暨合作组织(Organization for Security and Cooperation in Europe)的选举观察员感到遗憾。

巴黎当局另谴责俄国在乌克兰南部和东部的占领区举行投票:「法国现在没有,也永远不会承认这些所谓『选举』的举行和结果,并再次重申对乌克兰主权、独立、统一和领土完整性的重视。」

法国总统马克宏(Emmanuel Macron)表示,他不会祝贺蒲亭的胜利。

马克宏对「巴黎人报」(Le Parisien)提到纳瓦尼(Alexei Navalny)的死亡和所有(蒲亭的)反对者被禁止参选,他表示,无法对一场有人为俄罗斯多元化而战、还因此死亡的选举表达祝贺。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔(Josep Borrell)则表示,在真正的反对派遭镇压、国际观察员缺席的情况下,俄国领导人蒲亭的连任选举「不自由也不公平」。

波瑞尔在布鲁塞尔告诉媒体记者:「这场选举是根植于压制和恫吓。」

德国政府一名发言人表示,总理萧兹(Olaf Scholz)不会祝贺蒲亭当选连任,因为德国政府认为这场选举既不自由、也不公平。

另一方面,印度总理莫迪(Narendra Modi)今天祝贺蒲亭当选连任,并期望强化双方关系。