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蒲亭喊话 要受困库斯克乌军投降

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（法新社基辅14日电） 俄罗斯总统蒲亭今天呼吁困在库斯克的乌军投降；乌克兰总统泽伦斯基指责蒲亭试图破坏美方的停火倡议。

美国总统川普今天边称特使魏科夫（Steve Witkoff）与蒲亭谈30天停火协议有成效，边敦促蒲亭饶过困在库斯克的乌军。俄军过去一周在库斯克加紧反攻，收复大部分去年8月乌军逆袭打入库斯克后攻占的土地。

在库斯克败退将重创乌克兰和谈方针，因为基辅本想拿在库斯克所占土地作为结束战争的谈判筹码。

俄国电视台播放蒲亭的谈话：「我们赞同川普总统所请。若他们（乌军）放下武器并投降，将能保住性命并获得尊严相待。」

川普称有上千乌军被俄军彻底包围，陷入极糟与脆弱处境，「我已强烈要求蒲亭总统饶过他们的命，否则这会是场骇人屠杀，恐为二战后仅见」。

不过乌克兰军方高层否认在库斯克的部队被包围；乌军参谋总部在社媒发文「我们的部队并无被包围之虞」。

乌克兰总统泽伦斯基在基辅告诉媒体时，态度较军方严肃，称乌军在库斯克「处境显然很艰困」，但仍坚持在库斯克用兵的价值。

他说俄军已被迫在其他前线地区后撤，让保卫乌东后勤枢纽波克罗夫斯克（Pokrovsk,又名红军城）的乌军压力减轻。

克宫今天表示对达成停火「审慎乐观」，但在谈判能取得进展前应先让蒲亭与川普直接通话。

白宫国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）于福斯新闻（Fox News）受访时表示，在魏科夫访问完莫斯科后，美方也抱持「些许审慎乐观」。

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