蒲亭回应诺贝尔和平奖议题 称川普尽许多努力

afp_tickers

2 分钟

（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，美国总统川普为了解决全球「危机」，「做了很多努力」；但川普是否应该荣获诺贝尔和平奖，蒲亭说这并非由他来评断。

川普（Donald Trump）自从重返白宫以来，屡次强调自己应为了在全球几场冲突解决过程中所扮演的角色而获颁诺贝尔和平奖。但他的说法遭到观察家评为粗略而夸大。

在诺贝尔和平奖定于今天揭晓前夕，川普重申他的说法，称本周在他斡旋下达成加萨走廊（Gaza Strip）第一阶段停火协议，并表示这是他终结的第8场战争。

挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）今天将和平奖颁给委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）。她将这项荣誉献给川普。

蒲亭（Vladimir Putin）今天在塔吉克接受媒体记者询问川普是否应得奖时，他回答：「现任美国总统是否值得获颁诺贝尔奖，这不是我能评断的。…但他确实做了很多事来解决这些复杂危机，这些危机持续了数年，甚至是数十年。」

针对中东，蒲亭表示：「如果我们成功实现所有唐纳（川普名）力求的目标，…那会是历史大事。」

川普其后在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）转贴蒲亭这段发言的影片，并写上：「感谢蒲亭总统！」