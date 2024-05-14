蒲亭将访中 专家：俄更依赖中国、北京顾及西方

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（法新社北京14日电） 中国外交部今天宣布，俄罗斯总统蒲亭本周将访中。分析师指出，俄国遭西方制裁后，在经济上日益依赖中国，但北京恐不愿提供更多支持，因为经济考量不想危及与西方的关系。

中国外交部发言人华春莹表示，蒲亭（Vladimir Putin）将于5月16日至17日造访北京。这将是蒲亭短短半年多以来第2度访中，也是他自3月大选赢得连任后首度出访。

根据中国海关数据，自俄罗斯入侵乌克兰以来，中俄贸易蓬勃发展，在2023年达到2400亿美元。北京当局迄今未谴责俄国侵乌。

北京当局驳斥西方对中俄关系的批评，并盛赞两国伙伴关系「无上限」，同时享受俄罗斯的便宜进口能源和丰富自然资源，包括透过俄国输气管线「西伯利亚力量」（Power of Siberia）稳定输往中国的天然气。

分析师指出，在西方因为俄国对乌克兰的军事行动而祭出空前制裁后，俄国日益依赖中国，视其为重要经济命脉。

中国对俄出口额于今年初激增，但随着华府矢言追查帮助莫斯科当局的金融机构后，出口额在今年3至4月间减少。

德国柏林智库「卡内基俄罗斯欧亚中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陈寒士（Alexander Gabuev）告诉法新社：「俄罗斯人希望中国提供更多支持，但中国不愿意这样做，因为不想危及与西方的关系。」

陈寒士指出，「俄国人并非过度情绪化和天真，他们了解，对中国而言，与西方的关系有多重要」，不过「他们（也）确信中国不会放弃他们，不会牺牲他们」。