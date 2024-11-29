立足瑞士 报道世界
登录

蒲亭扬言以极音速飞弹袭乌克兰决策中枢

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天扬言以新型极音速飞弹攻击乌克兰首都基辅的「决策中枢」。俄国稍早大规模攻击乌克兰能源设施，造成上百万户无电可用。

根据乌方说法，俄军发射90多枚飞弹和约百架无人机。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促盟邦坚决回应所谓的俄罗斯「勒索行为」。

蒲亭表示，新一轮轰炸是「回应」乌克兰以西方供应的飞弹袭击俄境。

历时近3年的俄乌战争近日急剧升温，双方皆部署新武器，力图在美国总统当选人川普明年1月上任前取得优势。

蒲亭在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）的记者会上说：「我们不排除对军队、军工或决策中枢动用『榛果树』（Oreshnik），地点包括基辅。」榛果树指的是俄罗斯新型极音速飞弹。

自俄乌战争开打以来，俄罗斯尚未攻击乌克兰政府各部会、国会或总统府。这些位在基辅的政府大楼受到严格维安保护，但过去一周外界愈来愈担忧这些地方可能遇袭。

俄罗斯上周曾对乌克兰发射榛果树飞弹，蒲亭今天夸称，同时发射多枚的威力相当于核打击或「陨石」撞击。

蒲亭表示，稍早的夜间空袭是「对（美国）陆军战术飞弹系统（ATACMS）飞弹持续袭击我国领土的回应」，「正如我一再说过的，我方始终会有所回应」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
18 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
8
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
352
236 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团