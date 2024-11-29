蒲亭扬言以极音速飞弹袭乌克兰决策中枢

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天扬言以新型极音速飞弹攻击乌克兰首都基辅的「决策中枢」。俄国稍早大规模攻击乌克兰能源设施，造成上百万户无电可用。

根据乌方说法，俄军发射90多枚飞弹和约百架无人机。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促盟邦坚决回应所谓的俄罗斯「勒索行为」。

蒲亭表示，新一轮轰炸是「回应」乌克兰以西方供应的飞弹袭击俄境。

历时近3年的俄乌战争近日急剧升温，双方皆部署新武器，力图在美国总统当选人川普明年1月上任前取得优势。

蒲亭在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）的记者会上说：「我们不排除对军队、军工或决策中枢动用『榛果树』（Oreshnik），地点包括基辅。」榛果树指的是俄罗斯新型极音速飞弹。

自俄乌战争开打以来，俄罗斯尚未攻击乌克兰政府各部会、国会或总统府。这些位在基辅的政府大楼受到严格维安保护，但过去一周外界愈来愈担忧这些地方可能遇袭。

俄罗斯上周曾对乌克兰发射榛果树飞弹，蒲亭今天夸称，同时发射多枚的威力相当于核打击或「陨石」撞击。

蒲亭表示，稍早的夜间空袭是「对（美国）陆军战术飞弹系统（ATACMS）飞弹持续袭击我国领土的回应」，「正如我一再说过的，我方始终会有所回应」。