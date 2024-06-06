蒲亭扬言武装其他国家攻击西方

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（法新社圣彼得堡5日电） 俄罗斯总统蒲亭今天表示，如果美国及其欧洲盟友允许乌克兰以西方长程武器深入攻击俄罗斯境内，他可能在对美国及其欧洲盟友打击距离内部署常规飞弹。

蒲亭批评西方提供乌克兰长程武器，称莫斯科可能用类似武器武装其他国家，来攻击西方目标。

蒲亭在罕见与外国新闻媒体的记者会上发表上述评论之前，包括美国在内多个西方国家为乌克兰攻击俄境目标开了绿灯，莫斯科称此举是严重误判。

蒲亭说，俄罗斯的回应将是击落西方飞弹，并明确提及美国的陆军战术飞弹系统（ATACMS）以及英国和法国的飞弹系统。

他还说，莫斯科考虑在够近的距离部署类似的高科技长程飞弹，来攻打那些允许乌克兰使用此类飞弹攻击俄罗斯领土的国家。

但这位71岁的克里姆林宫头子驳斥俄罗斯计划攻击北大西洋公约组织（NATO）成员国，称此说法「胡说八道」。

他警告，西方提供乌克兰武器是「非常负面的一步」。他特别批评了德国，表示当第一批德国提供的战车「出现在乌克兰领土时，由于第二次世界大战的记忆，在俄罗斯引发了道德和伦理上的震惊」。

蒲亭谈到德国当局时表示：「当他们说会有更多飞弹击中俄罗斯领土上的目标时，这肯定破坏俄德关系。」