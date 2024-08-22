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蒲亭控乌克兰意图攻核电厂 泽伦斯基视察苏米州边境

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（法新基辅22日电） 乌克兰部队6日发动出人意料的攻击行动后，乌克兰总统泽伦斯基说，他今天前往与俄罗斯库斯克州接壤的苏米州边境地区，而俄罗斯总统普亭则控乌克兰意图攻击库斯克州的核电厂。

法新社报导，俄罗斯入侵乌克兰已逾两年，乌军6日在俄罗斯境内发动大规模攻击并占领数十个村落，俄罗斯猝不及防。

泽伦斯基在社群媒体发文表示：「我视察苏米州（Sumy）边境地区，并与军事总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）和苏米州军政府领导人会商。」

不过在乌东顿巴斯（Donbas）地区的乌军仍陷入苦战，俄军于此持续攻城掠地。

泽伦斯基表示，针对顿巴斯的托列茨克镇（Toretsk）与波克罗夫斯克市（Pokrovsk）等战况激烈的前线地区，他阐述了采取加强防御的措施。

乌克兰安全部门的消息来源告诉法新社，乌军袭击位于俄罗斯伏尔加格勒州（Volgograd）的马里诺卡夫（Marinovka）机场，并说「每项攻击行动削弱俄罗斯的空优，并大幅遏制他们飞机的战力」。

另一方面，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）指控泽伦斯基，试图攻击一座位于库斯克州境内，并与爆发战事的俄罗斯边境地区相距约莫50公里的核电厂。

不过这位克里姆林宫的领导人并未就他的说法提出任何证据，也没有就所谓的袭击提供更进一步细节。

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