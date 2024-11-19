蒲亭签署修订核武准则 扩大诉诸核武范围

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（法新社莫斯科19日电） 俄罗斯总统蒲亭今天签署法令，扩大莫斯科能够诉诸核武的范围，包括无核武国家在拥核国家参与下的进犯将被视为联合攻击，以及遭遇大规模空中攻击时可动用核武加以回应。

俄乌战争今天满1000天，在华府放行基辅运用长程飞弹打击俄罗斯境内军事目标后，俄罗斯针对其核武准则进行调整，对西方和乌克兰传达明确讯息。

新版核武准则界定，如果无核武国家获得拥核强权支持侵犯俄国，俄罗斯会考虑动用核武，对付该无核武国家。 克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告诉记者：「无核武国家在核武国家参与之下进行侵略，会被视为联合攻击。」这话显然意指乌克兰和对其相挺的西方国家。

培斯科夫说：「有必要让我们的原则符合当前情势。」他并表示，外国应该针对此一「非常重要」文件的修订加以「研究」。

他还表示，俄罗斯「向来将核武器视为吓阻工具」，只有在感到「被迫」进行回应时才会部署。

近3年对乌战争期间，蒲亭（Vladimir Putin）已经发出一连串核威胁，西方抨击他的言论鲁莽，对此感到担忧。

这项准则修订也允许莫斯科在遭遇「大规模」空中攻击时动用核武进行回应，即使只是遭遇常规武器攻击。

克宫9月首度披露这项拟议修订作法时，培斯科夫强调，那是对思考「运用各种方式参与攻击我们国家」的任何人发出「警告」，不一定是以核武攻击俄国才会面临后果。

根据修订后的核武准则，莫斯科也将核保护伞扩张到紧密盟友白俄罗斯。

培斯科夫表示，「西方集体」对俄罗斯发动「战争」，莫斯科会将其所谓的「特别军事行动」贯彻到底。