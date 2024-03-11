蒲亭胜券在握 俄罗斯总统大选要点一次看

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（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯将于15日到17日举行总统大选，尽管俄国全面侵略乌克兰的战争引发动荡，现任总统蒲亭（Vladimir Putin）仍然很有可能再度胜选，继续执政6年。

这次选举的5大要点：

● 反对派缺席

反对乌克兰战争的纳德兹丁（Boris Nadezhdin）和邓佐娃（Yekaterina Duntsova）原本也有意参选，他们收集到数十万人连署支持，但俄罗斯中央选举委员会以文件有误和连署签名有瑕疵为由，拒让他们参选。

目前除了蒲亭之外，还有3人登记参选，分别是保守民族主义分子斯鲁茨基（Leonid Slutsky）、共产党籍候选人哈利托诺夫（Nikolai Kharitonov）和商人丹凡科夫（Vladislav Davankov）。他们全都力挺俄国进攻乌克兰。

批评克里姆林宫的人指出，这3名候选人的作用是在反对派人士遭到打压、杀害后疏导民怨，营造一场多元选举的假象。

独立观察员也说，俄国政府握有操控选举结果的各种手段，包括投票舞弊、灌票、利用数以百万计政府雇员维持现状。

目前唯一的未知因素在于是否有人响应已故反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）及其遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）的呼吁，发起抗议活动。

纳瓦尼上月逝于北极流放地监狱，葬礼1日在莫斯科举行，有数以千计支持者到场向他致敬，有些人还呼喊反政府口号。

尤莉雅呼吁支持者17日前往投票所，把票投给蒲亭以外的任何人，或写上「纳瓦尼」来破坏选票，以示抗议。

● 蒲亭的承诺

虽然选举结果可想而知，俄国政府仍努力竞选，目的是强化蒲亭在国内外的执政正当性。

蒲亭目前选情看好，原因包括西方国家近期对乌克兰的支援有所减缓，俄罗斯趁机在战场上取得进展，俄国经济也证明在各国严厉制裁下仍具韧性。

近数周，蒲亭频频在媒体上露面、接见学生、视察工厂，甚至搭乘可携带核武轰炸机飞了一趟。

但他自从近25年前掌权以来不曾参加选举辩论，目前也无意打破惯例。

蒲亭上月在国情咨文演说中做出一长串预算承诺，例如动支数十亿卢布以翻新学校和基础设施、打击贫穷、保护环境和提升技术等。这场演说阐述了至少到2030年的政府计画。

● 经济疑虑

虽然俄国经济迄今表现优于预期，许多俄国人仍担心物价持续上涨和乌克兰战争造成的不稳定。

由于数以千计俄罗斯年轻男性不是命丧乌克兰战场就是还在战斗，劳动力短缺的问题愈来愈严重；另外还有数十万人因反对俄乌战争或不愿服役而逃离俄罗斯。

俄国政府近月大力镇压入伍军人妻子发起的示威活动，她们持续要求当局放她们的丈夫回家。

● 呼吁投票

俄国各地都张贴着爱国海报，呼吁选民出来投票。

当局还策划抽奖和娱乐活动以鼓励选民投票。俄罗斯许多人民对政治相当失望，尤其是年轻人。

● 在被占领的乌克兰地区投票

俄罗斯于乌克兰占领地区内也将举办投票，企图在一场持续上演的冲突中营造一切正常的印象。

俄国2022年单方面宣布并吞乌克兰4个州，但实际上俄军尚未彻底掌控这些地区。

乌克兰政府表示，当地居民遭受胁迫和暴力，当局试图强逼他们出来投票；俄国当局则予以否认。

部署在乌克兰的俄军已可提早投票。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）