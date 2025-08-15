蒲亭致函金正恩 盛赞北韩军队「英勇」

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔15日电） 北韩官媒今天报导，俄罗斯总统蒲亭在致北韩领导人金正恩的信中，称赞北韩派往乌克兰作战的军队「英勇」。

蒲亭在信中表示：「当年战争期间所巩固的战斗友谊、友好与互助，至今依然稳固可靠。」 根据北韩中央通信社（Korean Central News Agency）披露的信件内容，蒲亭表示：「这一点已由北韩士兵英勇参与自乌克兰占领者手中解放库斯克州（Kursk Region）的行动中得到充分证明。」

「俄罗斯人民将永远铭记他们的英勇和自我牺牲的精神。」 蒲亭也表示，两国将继续「共同行动，有效捍卫各自的主权，并为建立公正、多极化的世界秩序作出重大贡献」。

俄罗斯与北韩关系日益密切，蒲亭去年访问北韩时，两国签署共同防御条约。

今年4月，北韩首次证实派兵前往乌克兰前线与俄罗斯军队并肩作战。 南韩和西方情报机构称，北韩2024年向俄罗斯库斯克州派遣超过1万名士兵，携带炮弹、飞弹和远程火箭系统。

首尔方面表示，约有600名北韩士兵在为俄罗斯作战时阵亡，数千人受伤。

根据北韩中央通信社，在俄罗斯代表团访问平壤期间，蒲亭的信函同步披露。俄罗斯国会下议院国家院（State Duma）议长沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）感谢金正恩派遣「优秀战士到乌克兰」。