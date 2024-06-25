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蒲亭访平壤 美副国务卿：中国忧北韩因此壮胆掀区域危机

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（法新社华盛顿24日电） 美国副国务卿康贝尔（Kurt Campbell）今天表示，中国与俄罗斯虽是公开的盟友关系，北京仍担心在俄国总统蒲亭访问平壤后，恐让北韩更加大胆地挑起区域危机。

康贝尔说，中国在与美国互动时曾表示，蒲亭（Vladimir Putin）上周与平壤签署一项防御协议，让中方感到「焦虑」。

蒲亭和北韩领导人金正恩签署的协议，包括承诺两国在遭受攻击时相互提供援助，似乎重回冷战时期的联盟。

康贝尔在华府智库「外交关系协会」（Council on Foreign Relations）演说时表示：「我认为可以说，中国可能担心北韩会受到某种鼓舞，进而采取挑衅行动，恐为东北亚带来危机」。

康贝尔还提到北韩在毗邻南韩边界的小规模军事事件增加，以及平壤「非常挑衅的用语」和避免与美国外交的「绝对明确决心」。

他说，美国认为，俄罗斯正研议向北韩提供更多支持，包括可能在核子方面的支持，「这是一连串的危险发展，也是我们关注的焦点之一」。

法新社报导，北韩因核子与飞弹计画受到联合国制裁，却找到俄罗斯这个在联合国安全理事会拥有否决权的热切合作伙伴，并为莫斯科入侵乌克兰提供炮弹。

长期以来，中国一直是北韩的主要合作伙伴，最近则与金正恩保持距离，也鲜少公开谈论蒲亭这趟访问北韩的行程。

此外，美国也指控中国透过产业出口助长俄罗斯军事扩张，尽管并未直接运送武器。

康贝尔表示，虽然中、俄对抗西方的立场一致，但这两大强权在北韩议题上，以及在北京与中亚的前苏联共和国关系方面，各有不同观点。

康贝尔说：「我认为，莫斯科和北京未来可能再现紧张情势。」但他说，从近期来看，中国已经占了上风，且可能从俄罗斯手中获取潜舰或其他较为先进的技术。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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