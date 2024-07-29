蒲亭：若美在欧洲部署飞弹 俄将重启中程核武生产

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天扬言，若美国证实有意在德国或欧洲其他地方部署飞弹，俄罗斯将重新开始生产中程核飞弹。

蒲亭在圣彼得堡（Saint Petersburg）举行的海军阅兵式上表示：「如果美国执行此类计画，我们认为自己将不再受限于先前单方面暂停部署中短程打击武器的措施。」

蒲亭又说，目前俄罗斯「许多此类系统的开发，已进入最后阶段」，将采取相应措施来部署飞弹。

法新社报导，这种飞弹的射程可达500至5500公里，是美国和苏联在1987年签署的「中程核飞弹条约」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）所禁止的飞弹。

但华府和莫斯科在2019年双双退出「中程核飞弹条约」，并互相指控对方违反条约。俄罗斯后来表示，只要美国不在海外部署飞弹，俄国就不会重启此类飞弹的生产。

本月初，华府和柏林宣布，将从2026年开始在德国「不定期部署」美国远程飞弹，包括战斧（Tomahawk）巡弋飞弹。

蒲亭表示，「俄罗斯重要的行政和军事地点」将会落入此类飞弹射程内，且这些飞弹未来可能配备核弹头，一旦发动发击，「可在约10分钟内到达我们领土」。

蒲亭也提到，美国在最近的演习中，在丹麦和菲律宾部署「堤丰」（Typhon）中程飞弹系统。

克里姆林宫7月中旬曾警告，美国部署飞弹的提议，意味着欧洲各国首都将成为俄罗斯飞弹的目标。（译者：纪锦玲）