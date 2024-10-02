薛恩鲍姆就任墨总统 帮派暴力和经济成执政挑战

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（法新社墨西哥市1日电） 墨西哥首位女总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天宣誓就任，在其所属执政党通过具争议性改革下，她将开始治理这个饱受帮派暴力和经济不确定性所苦的国家。

在「克劳第亚万岁！墨西哥万岁！」呼声和外国政要观礼下，这位62岁的前墨西哥市市长宣誓就职，并在国会接受总统饰带。

薛恩鲍姆首度对大声欢呼的议员说：「女性已开始塑造我们美丽国家的命运。」墨西哥每天约有10名妇女遭人杀害。

薛恩鲍姆的支持者自黎明开始聚集在墨西哥市主要广场，以庆祝这位新总统就职。墨西哥拥有1亿2900万人口，是全球人口最多的西语系国家，自独立迄今有65位男性总统。

从墨西哥中部城市雷昂（Leon）搭巴士前来的家庭主妇拉米雷斯（Marta Ramirez）说，「我们清晨5点就到了」，她说女性总统「更了解人民」。

西班牙国王菲利佩六世（Felipe VI）缺席这次典礼，引人瞩目。薛恩鲍姆指责他不承认殖民造成的伤害，因而未邀请他参加这场就职典礼。

西班牙也拒绝参加薛恩鲍姆的就职典礼，尽管西班牙与墨西哥在历史和经济上关系密切。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）