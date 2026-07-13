薪资协商破裂 现代汽车工会发动3天部分罢工

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（法新社首尔13日电） 由于劳资双方的薪资协商宣告破裂，韩国最大车厂现代汽车（Hyundai Motor）的工会今天展开为期3天的部分罢工。

法新社报导，现代汽车的工会成员将从今天起至15日，每天停工4小时，以要求提高绩效奖金、调升薪资，并延后退休年龄。

此次罢工适逢人工智慧（AI）改变汽车产业，也加剧劳工对就业保障的疑虑。

现代汽车工会与管理阶层自今年5月展开谈判，但始终未能取得共识，第5轮协商也于7月8日破局。

工会官员表示，「我们将于13日至15日每天停止生产线运作4小时，日班与夜班各停工2小时。」

根据工会说法，销售及维修部门员工，以及南阳（Namyang）研发中心人员，也将视自身情况加入罢工行动。

韩国「每日经济新闻」（Maeil Business Newspaper）报导，这波罢工预计将使公司损失2000亿韩元（约新台币42.5亿元）。

工会领导人今天也开始进行通宵静坐抗议。

先前资方提出的方案包括基本月薪调升8万9000韩元（约新台币1890元）、提供相当于基本月薪3.5倍的绩效奖金、另加1000万韩元奖金，以及发放15股公司股票。

工会则拒绝上述提案，要求每月基本薪资增加14万9600韩元、发放相当于去年净利30%的绩效奖金、另加相当于基本月薪8倍的奖金、延后退休年龄，以及让遭解雇员工复职。

现代汽车副社长崔永一（Choi Yeong-il）在致蔚山（Ulsan）工厂员工的声明中对罢工行动表示「深感遗憾」。

他指出：「适逢公司希望在下半年推出新车款以改善获利之际，不应发生生产中断的情况。」

此次罢工又适逢机器人技术进步，引发业界担忧。

现代汽车计划自2028年起在美国工厂部署Atlas等人形机器人。公司尚未公布是否会在南韩工厂引入机器人，但分析师认为，机器人进入南韩生产线只是时间早晚的问题。

工会表示，为期3天的部分罢工结束后，将于15日决定是否采取进一步行动。