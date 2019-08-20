此内容发布于2019年8月20日 上午10:00

近几个月来，瑞士顶尖高等学府面对多个负面头条。 (© Keystone / Walter Bieri)

瑞士苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的博士生们抱怨薪酬太低。该校正对索赔要求展开调查，并已支付学生们声称应得的部分金额。

该问题紧随日前发生的另一个与之无关的丑闻-博士生在苏黎世理工受到霸凌。最新的抱怨与该问题无关，且似乎只局限于该校的巴塞尔校区。

根据《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag)的报导，瑞士的博士生就读第一年的年薪应在47’040-70’300瑞郎之间(约合32.33-48.32万元人民币)，到第三年则可达到80’320瑞郎(约合55.2万元人民币)。

然而一些受牵连的学生表示，尽管他们全职工作，所得薪酬却低于这个水平。在该报披露的最糟糕的一例中，这名博士生的年薪仅为26’400瑞郎(约合18.14万元人民币)。报导称至少有六名其他学生觉得受到学校亏待。

苏黎世理工副校长乌尔里希·维德曼(Ulrich Weidmann)承认问题确实存在。“这显然是非法的，就不应该发生，”他告诉《新苏黎世报周日版》。他补充说，截至目前校方已向几位博士生支付15万瑞郎以补足差额，不过学生们要求的总额为20万瑞郎左右。

该校还对2015年至今的所有兼职合同进行了分析。这次调查应在秋季结束时完成。

swissinfo.ch/mga

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