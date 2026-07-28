藤森惠子就任秘鲁总统 将执政至2031年

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（法新社利马28日电） 法新社记者报导，藤森惠子（Keiko Fujimori）今天在利马举行的正式仪式上宣誓就职，成为秘鲁10年来的第9位总统。

现年51岁的保守派政治人物藤森惠子，在6月决选以不到5万票的差距胜出，将执政到2031年。

藤森惠子是前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）的女儿。她在国会上表示：「我宣誓…将忠实履行共和国总统的职责，这个国家已将2026年到2031年任期托付给我。」

藤森惠子的强硬竞选主张，切中了秘鲁数十年来最严重的治安危机。这场危机因当地与外国犯罪集团日益猖獗而加剧，这些集团涉及买凶杀人与敲诈勒索等活动。

藤森惠子曾提出多项打击犯罪措施，包括驱逐无证移民、建立由匿名法官主持的法庭，以及要求受刑人以工作换取伙食。

她的父亲曾于1990年代执政，最终因在他自认为打击恐怖主义期间犯下贪污与违反人道罪而身败名裂，并入狱服刑。

80岁的退休人士佛恩特斯（Cesar Fuentes）说，「她会成为她父亲的翻版」，担忧打击犯罪将导致滥权。

然而，68岁的家庭主妇维加（Nelly Vega）相信藤森惠子「将带领我们走向更好的未来」。她说：「我们现在生活在一个充满恐惧的国家。」