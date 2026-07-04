藤森惠子确认当选秘鲁总统 各国领袖祝贺盼深化合作

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（法新社利马3日电） 获秘鲁最高选举机关确认以些微差距胜选后，保守派总统当选人藤森惠子今天表示，「新的篇章」即将展开。美国与巴西等拉美国家领导人纷纷向藤森惠子道贺，盼深化合作。

藤森惠子（Keiko Fujimori）胜选的消息正式宣布，为秘鲁史上最激烈的领导人选举之一画下句点，同时也迎来这个安地斯国家10年来的第9位总统。

选举机构首长柏内欧（Roberto Burneo）在利马举行的仪式上宣布：「我正式宣告藤森惠子女士为共和国总统，韦拉德（Luis Fernando Galarreta Velarde）先生为共和国第一副总统。」

藤森惠子在设于首都的党总部表示：「秘鲁需要恢复街头、机构与国家的秩序。」

她补充说：「除了对这项结果感到开心外，我们一刻也不会再多等，因为我们来这里是要解决国家的问题并开始做出决策。我们知道公民都期待看到结果。」

藤森惠子是名誉扫地的已故前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）之女，她将于7月28日接替临时总统巴卡沙（Jose Maria Balcazar），并执政到2031年。

秘鲁遭势力强大的组织犯罪集团肆虐，政治局势长期不稳定，51岁的藤森惠子如今接下治理这个国家的重任。她在社群平台X上写道：「新的篇章展开了。」

藤森惠子先前3度竞选总统失利，第4度参选时以50.135%的得票率，险胜左翼对手桑杰士（Roberto Sanchez）的49.865%。

她的父亲藤森谦也在1990年到2000年执政，曾因击溃毛派反叛分子、遏制恶性通膨而赢得赞誉，后来因贪腐及以反恐之名犯下反人道罪行而声名狼藉、流亡海外并身陷囹圄。

桑杰士声称计票过程出现违规，但选举当局已驳回他要求宣告选举结果无效的申请。这位落选的候选人目前正向泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）提出申诉。

多位区域右翼领袖纷纷祝贺藤森惠子胜选，包括阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）与智利总统卡斯特（Jose Antonio Kast）。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示：「川普政府期望与藤森惠子政府深化合作，以推动安全合作，并加强我们区域内在投资与贸易方面的双边合作。」

哥伦比亚极右翼总统当选人艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）在视讯通话中告诉藤森惠子：「惠子，能够与具备你这样特质、品格、爱国心与勇气的女性同时担任各自国家的总统，将会是很棒的事。」

巴西左派总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也向秘鲁新任领导人道贺。他今天在社群平台X上写道：「请相信巴西，让我们共同建立一个更繁荣、融合、民主且拥有主权的南美洲。」