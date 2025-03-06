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行动与卡片支付成主流 瑞士议员支持现金流通纳宪法

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（法新社苏黎世5日电） 随着行动和卡片支付蔚为主流，瑞士国会议员今天表决支持将「现金」流通纳入宪法。

瑞士下议院今天以压倒性多数否决政府就「瑞士自由运动」（Swiss Liberty Movement）团体1项公投提案所推出的反对提案，接下来该提案将送交上议院表决。

「瑞士自由运动」上月提交1份有逾10万人连署的公投提案。该组织是由反对COVID-19（2019冠状病毒疾病） 公卫管制措施者所组成。

这项题为「向自由、独立的瑞士纸钞和硬币说好（现金即自由」的提案，要求在宪法中增列允许瑞士法郎纸钞和硬币持续流通的条文。

瑞士政府虽反对这项提案，但也坦言现金「对经济和社会具有巨大重要性」。

根据「瑞士支付监测」机构（Swiss Payment Monitor）最新调查，瑞士境内目前只有约1/4交易使用现金。

该机构发现，行动支付在去年10月和11月首度成为支付主流，市占率高达30.7%。

其次是签帐金融卡（Debit cards）占24.4%，现金支付则占24.2 %。

去年10月，瑞士央行新总裁史勒戈（Martin Schlegel）宣布一系列新钞发行计画。他也同时表示，尽管行动和卡片支付市占率攀升，现金仍是未来普遍的支付方式。

史勒戈指出，现金仍有诸多好处，比如停电或发生技术故障时，现金仍可正常使用。

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