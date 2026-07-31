行李箱藏7万颗摇头丸 大马机师飞抵印尼被捕

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（法新社雅加达31日电） 印尼警方今天表示，一名马来西亚机师因行李箱藏有超过7万颗摇头丸，在雅加达的国际机场遭到逮捕，在印尼可能面临死刑。警方指出，这名男子驾驶客机时仍处于吸毒状态。

警方仅以姓名缩写MSO称呼这名39岁的机师。他29日晚间从吉隆坡飞抵苏卡诺-哈达国际机场（Soekarno-Hatta International Airport）不久后便遭到逮捕。

机场海关办公室未透露这名机师任职的航空公司，但航班编号显示，这架飞机为马来西亚航空公司（Malaysia Airlines）航班。

机场海关办公室官员亨基（Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang）在印尼首都雅加达向媒体表示：「他的尿液检验结果验出对甲基安非他命、摇头丸（MDMA）与古柯硷呈阳性反应。因此，在执飞那架航班时，他是处于毒品影响下。」

他说：「让我们所有人担忧的是，这个人的职业是机师，而且在他抵达时，他才刚驾驶那架从吉隆坡飞抵印尼的飞机。」

海关人员在这名机师的行李箱中发现14包摇头丸，数量超过7万颗，还在他的手提行李中查获4公克甲基安非他命。

印尼国家警察毒品犯罪单位警官阿瓦鲁丁（Awaludin Amin）表示，这是这名男子第3度走私毒品到印尼。

阿瓦鲁丁说，警方强烈怀疑MSO是国际贩毒集团成员，已指控他违反印尼的毒品法。根据法律，如果遭判有罪，他可能面临死刑或无期徒刑。

印尼拥有全球数一数二严格的反毒法律，包括对走私犯判处死刑，不过，印尼近年来一直暂停执行死刑。