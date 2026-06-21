衣索比亚执政党横扫国会大选9成席次

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（法新社阿迪斯阿贝巴21日电） 衣索比亚选举委员会今天指出，总理阿比所属执政繁荣党在1日举行的国会选举中取得压倒性胜利，赢得约9成席次。

自从2018年起执政的阿比（Abiy Ahmed）因作风日益威权而批评声浪不断，与他早年因修补与邻国厄利垂亚关系而获颁诺贝尔和平奖时的形象形成强烈对比。

繁荣党（Prosperity Party）在这个拥有1亿3000万人口的国家被外界一致看好；分裂的反对阵营在许多选区未能推出候选人。

根据法新社在国家选举委员会（National Elections Board）主席梅拉特沃克（Melatwork Hailu）宣布结果后所作统计，执政党在人民代表院（House of Peoples’ Representatives）486个席次中赢得438席。约占竞选席次的9成。

根据国家选举委员会，全国547个选区中有501个举行选举，5400万登记选民中约4000万人进行投票。

选委会表示，基于安全理由，投票日有143个投票所未开放，并称阿姆哈拉（Amhara）和欧罗米亚（Oromia）地区数个地点的投票作业曾一度中断，但未进一步说明细节。

最具代表性政党社会正义人民党（Ethiopian Citizens for Social Justice）仅推出293位候选人，相较之下，繁荣党则有461位候选人参选。

预计国会大选当选人将于9月底到10月间从人民代表院议员中选出总理。