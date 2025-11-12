衣索比亚预计负责2027联合国气候峰会 2026主办国未定

（法新社巴西贝伦11日电） 2026年联合国气候峰会主办国仍未确定，可能是澳洲或土耳其；不过2027年的主办国几成定局，几乎可以肯定是非洲外交强国衣索比亚。

这项消息是在巴西亚马逊地区贝伦市（Belem）举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）第2天揭露。

非洲谈判小组（African Group of Negotiators）主席穆云吉（Richard Muyungi）告诉法新社，非洲谈判小组「已支持衣索比亚」。COP30主办国巴西也向法新社证实非洲国家选择衣索比亚。

尽管这项决定仍须在会议期间由全体与会国家正式通过，但这应该只是形式。COP30将于本月21日落幕。

非营利组织350.org非洲资深筹划人员哈米斯（Rukiya Khamis）说：「我们乐见有关衣索比亚主办COP32的公告，期待提升非洲在气候议题上的优先事项和领导地位。」

联合国气候峰会由5个区域集团轮流主办，各集团必须在内部达成共识以选出主办国，过程中常见角力。

今年拉丁美洲和加勒比海国家集团推举巴西主办COP30。2027年轮到非洲，衣索比亚击败另一非洲大国奈及利亚赢得主办权。

衣索比亚驻巴西大使阿贝比（Leulseged Tadese Abebe）在全体会议上回应说：「我们期待欢迎各位莅临阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）参加COP32。」他还说，衣索比亚已展开初步筹备作业。

衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴是非洲联盟（African Union）总部所在地，经常举办大型国际活动，从非盟年会到众多国际会议均驾轻就熟。

2027年COP32主办权仅待正式批准，明年COP31主办权则仍有变数。

澳洲希望在阿得雷德（Adelaide）主办，并握有较多支持，但土耳其不愿让步，坚持争取在安塔利亚（Antalya）举行。两国同属「西欧和其他国家」集团。

目前协商持续进行，若未能在贝伦敲定主办国，COP31将预设在德国波昂（Bonn）举行。波昂是联合国气候变化纲要公约秘书处所在地。

如果出现如此僵局，将是联合国气候峰会史上首见。