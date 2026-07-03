被控破坏华府倒映池 美前奥运选手恐面临10年徒刑

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（法新社华盛顿2日电） 美国前奥运选手赫恩（David Hearn）今天被控破坏华府刚翻修但已出现剥落现象的倒映池，若遭定罪，最高可能面临10年有期徒刑。

林肯纪念堂（Lincoln Memorial）前方的倒映池整修是美国总统川普推动重塑华府的重点计画之一，但在美国独立250周年纪念日前夕，这座倒映池遭遇藻类迅速滋生且漆面剥落的问题。

倒映池整修工程耗资巨大且问题重重，现已成为华府政治争议点。目前7人被控破坏倒映池，包括曾3度参加奥运的划艇选手赫恩 。

哥伦比亚特区联邦检察官皮洛（Jeanine Pirro）今天表示，国家公园管理局（NPS）员工6月19日发现赫恩「用力且猛烈地拉起和移除」池底约两平方英尺（约0.18平方公尺）的密封涂层，造成超过1000美元损失。

曾任福斯新闻（Fox News）主持人的皮洛在记者会上说：「大陪审团今天已对被告赫恩提起重罪起诉，指控犯下毁损财物重罪，他恐面临10年徒刑。」

皮洛矢言追究任何破坏国家纪念物者的责任，并表示她的办公室正审查其他约6起案件，预计将以轻罪或违规论处。

赫恩的律师抨击这项起诉证明川普执政下的司法系统已被政治化。他们在声明中说：「这些指控令人震惊，应该引起所有美国人警惕。」

「在我国独立日前夕，政府滥用权力，凭藉编造的叙事对付普通公民，美国人应深感不安。」

现年67岁的赫恩上月告诉美国「华盛顿邮报」，自己当天骑了84公里的单车，在林肯纪念堂停下脚步，想亲眼看看倒映池整修情况。

赫恩说，他弯下身触摸一块脱落的蓝色涂层时，随即遭2名国民兵（National Guard）包抄，并被美国公园警察（US Park Police）逮捕。

赫恩向华邮表示：「我没有破坏、打坏或剥落任何东西。等我反应过来时，人已经被上铐。」他还说：「我只是伸手碰了一下那块已经翘起的涂层边缘。它本来就已经剥落，还连着底部。我没有把任何东西拿走。」