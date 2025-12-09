被控绑架间谍遭美驱逐 索马利亚网红疑遭网路对手陷害

（法新社索马利亚首都摩加迪休8日电） 一名索马利亚移民今年稍早遭美国驱逐，原因是美国指控他2009年间于索马利亚首都摩加迪休协助绑架2名法国间谍；但近期多方证词显示，他可能是遭对手诬陷。

马哈穆德（Mahad Maxamud）上月回到索马利亚时受到英雄式欢迎，主要因为他是极受欢迎的社群媒体网红，其线上「呛声」影片为他赢得超过45万名TikTok追随者。

美国当局将他与长期活跃的叛乱组织「青年党」（Al-Shabaab）连结在一起。

但在索马利亚，有些人怀疑他是网路对手的受害者，因为索马利亚TikTok用户之间经常激烈、带有族群色彩地互相攻讦。

法新社花费数周调查马哈穆德，并取得索马利亚与法国情报来源的证词，这些证词对相关指控提出了质疑。

马哈穆德今年5月在明尼苏达州被美国移民暨海关执法局（ICE）拘留，同年10月24日，白宫在社群平台X的贴文中将他描述为「犯罪的非法渣滓」，「参与摩加迪休萨哈菲饭店（Sahafi Hotel）法国官员绑架事件」。

这是指2009年7月两名法国干员奥布里耶（Marc Aubriere）和阿莱克斯（Denis Allex）伪装成记者，到索马利亚训练当地部队时，在青年党控制摩加迪休期间遭绑架的事件。

奥布里耶后来逃回法国，阿莱克斯则在被绑3年后，于法国军方营救失败时，遭到处决。

两位索马利亚安全官员告诉法新社，他们之前从未将马哈穆德与绑架案联系起来。

在法国，对此案调查多年的情报单位「法国对外安全总局」（DGSE）安全消息人士明确表示：「马哈穆德并未参与绑架事件。」

马哈穆德告诉法新社，他在绑架事件发生前一年搬到南非，「我没有涉案，这不是真的」。

他2022年移居美国，5月被捕前曾在亚马逊（Amazon）与Uber工作。

他说：「有很多人戴着面罩，穿着防弹背心，把枪顶在我头上逮捕我。」

11月，他与另7名索马利亚人经肯亚遣返回摩加迪休。

「我把这件事的责任归咎于川普，但这不仅仅针对我，它影响了从世界各地来到美国的人，无论是索马利亚人还是非索马利亚人。」

回国后，他发布多段精心制作的影片，粉丝大多不认为美国对他的指控为真，那些指控甚至更拉抬了他的知名度，白宫发文后，他的粉丝爆增10万。

有人怀疑他是网路对手的受害者。

有少数线上文章指称马哈穆德与绑架事件有关，但这些文章都出现在TikTok对手的网站上。

索马利亚TikTok网红会与对手「对战」，比拼谁的笑话或侮辱能获得更多粉丝「打赏」。

这种对战经常带有族群色彩，在索马利亚的部落社会中，甚至可能引发现实世界的暴力冲突。