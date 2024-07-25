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袭击川普枪手行凶前 曾网路搜寻甘乃迪遇刺事件

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（法新社华盛顿24日电） 美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊今天表示，企图暗杀前总统川普未遂的宾州枪手，在袭击行动的前几天曾于网上搜寻有关前总统甘乃迪1963年11月遇刺的详细资料。

瑞伊（Chris Wray）在联邦众议院司法委员会作证表示，本月13日在宾州巴特勒（Butler）举行的造势大会上，在川普预定上台演讲的约两小时前，20岁枪手库克斯（Thomas Matthew Crooks）曾发动一架无人机飞越会场上空。

瑞伊说，调查人员尚未确定枪击动机，但「我们正在努力挖掘，这是我们的核心问题之一」。

川普当时保住性命，但右耳遭子弹击伤。库克斯开了8枪，美国特勤局（Secret Service）的狙击手不到30秒就将他击毙。这起事件中，有两名参加集会的民众受到重伤，一名50岁的宾州消防员中弹身亡。

瑞伊说：「关于前总统川普方面，有一些问题，击中他耳朵的究竟是子弹，还是弹片。」

瑞伊表示，枪手库克斯「大致上看似对一些公众人物做了大量搜寻」，但未有明确的搜寻模式。

瑞伊说：「从7月6日左右开始，枪手开始非常关注川普和这场集会。」库克斯13日当天登记参加宾州巴特勒的这场造势大会。

瑞伊指出，库克斯7月6日在谷歌（Google）搜寻，关键字是「欧斯华距离甘乃迪有多远？」，指的是暗杀前总统甘乃迪的欧斯华（Lee Harvey Oswald）。

瑞伊表示：「这对他的心态来说显然很重要。」

瑞伊说，截至目前为止，没有证据显示库克斯有任何帮凶或同谋，他似乎是一个「独行侠」。

瑞伊还说，事发当天，库斯克发动一架无人机在集会区域上空飞行了大约11分钟，时间是在下午3时50分到4时之间。

他说，无人机并非直接飞到舞台上空，而是距离舞台约183公尺。库斯克的车内也发现了这具无人机及遥控器，另有两个「相对简陋」的爆炸装置。此外，库斯克的住处也发现另一个爆裂装置。

瑞伊说，库斯克在枪击当天也购买了一个梯子，但似乎没有使用过，而是利用地面上的一些机械设备和垂直水管爬上了屋顶。

瑞伊表示，库克斯的AR型步枪有一个可折叠的枪托，这也许可以解释为何集会群众或执法人员在枪击事件发生前没看到他持有武器。

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