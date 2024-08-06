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西方国家呼吁孟加拉保持冷静 实现民主过渡

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（法新社华盛顿5日电） 在长期执政的孟加拉总理哈希纳（Sheikh Hasina）辞职出逃后，西方国家今天呼吁孟加拉各方保持冷静，美国对于孟加拉军方组成临时政府、而不是进一步镇压抗议群众表示赞许。

在医院地板随处可见弹痕累累的亡者遗体、且首都达卡（Dhaka）全市频传趁火打劫事件之际，美国呼吁孟加拉各方「自我克制、避免发生更多暴力事件」。 美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）告诉记者：「过去几周已有太多人失去宝贵生命，我们敦促各方未来能够保持冷静和克制。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人哈克（Farhan Haq）表示，古特瑞斯呼吁实现「和平、有序的民主过渡」，并针对所有暴力事件进行「全面、独立、公正且透明的调查」。

孟加拉曾经的宗主国英国呼吁联合国负责领导调查。英国外交大臣拉米（David Lammy）在声明中指出：「孟加拉人民应该得到全面、独立、且由联合国领导的调查，以查明过去几周发生的事件。」

欧洲联盟也呼吁孟加拉「冷静和克制」。欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表示：「能够确保和平有序过渡到民选政府极其重要，过程必须完全尊重人权和符合民主原则。」

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）表示，加拿大谴责在因应抗议事件中发生「侵犯人权、致人于死、使用酷刑、任意逮捕及使用致命武力」等行为。她在声明中说：「在这段过渡期间，我们敦促各方尊重且维持民主机制、程序和法治。」

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