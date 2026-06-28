西欧热浪东移 多国刷新高温纪录医疗单位告急

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（法新社柏林27日电） 西欧致命热浪继续东移，本周末将有数以千万计人口面临极端酷热天气，欧洲一些国家已陆续通报死亡人数增加，医疗单位负荷也达饱和边缘。

尽管西欧预计明天会略为降温，但德国气象预报人员警告，本周末仍可能再度刷新高温纪录；东欧数国则对未来几天天气发布红色警报。

法新社分析指出，欧洲有两亿人口今天面临逾摄氏35度高温。这波热浪先前已让英国、法国、瑞士等地频频刷新高温纪录。

法国卫生部长李斯特（Stephanie Rist）今天表示，在高温席卷下，法国的死亡人数「高于正常水准」。

西班牙25日表示，这波热浪在短短4天内让212人的死亡可能都与它有关。

德国气象局（DWD）今天对全国大部地区发布红色警报；今天下午宣布，东部地区测得史上最高温摄氏41.5度。

丹麦气象局今天下午表示，已测得丹麦史上最高气温，而一小时之后温度有稍降；在阿胡斯（Aarhus）附近有两处达摄氏37度。

捷克也测得纪录史上新高，布拉格北部地区温度飙至40.8度。捷克气象单位预计，这波热浪明天将达巅峰，气温可能逼近、甚至突破41度。

瑞士连续第3天打破6月单日高温纪录，北部城市巴塞尔（Basel）今天气温升至摄氏39度。（编译：纪锦玲）