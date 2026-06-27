西欧热浪肆虐 瑞士关闭核反应炉、德国逾摄氏41度高温

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（法新社柏林26日电） 西欧部分地区今天因致命热浪肆虐，多达1亿5000万人承受摄氏35度高温，街头派对与音乐节纷纷取消，酒类销售也受限。德国测得史上最高温41.3度，瑞士核电厂反应炉也被迫关闭。

法新社报导，英国和法国的卫生当局警告，医疗院所运作因高温而承受压力，同时急救电话又激增。

西班牙已通报数十起与高温有关的死亡事件，法国也传出数十人因避暑而溺毙，另有数名婴儿因被留在闷热的车内而不幸身亡。

根据德国气象部门初步资料，德国今天出现有记录以来最高气温摄氏41.3度。且预报显示，这周末气温可能再创新高。

英国与瑞士同样刷新各自6月最高温记录。英格兰东部来到摄氏37.3度，位于瑞士西北部的巴塞尔（Basel）则测到摄氏38.8度。

欧洲最古老核电厂、瑞士的贝兹诺（Beznau）核电厂营运商表示，由于热浪导致冷却用的河水温度飙高，因此将反应炉关闭。

欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）副主任勃吉斯（Samantha Burgess）指出，炎热天气是来自北非的空气滞留形成的「热穹」（heat dome）造成。

虽然西欧部分地区今天气温略有下降，但更东边的国家警告，最严峻的高温尚未到来。

捷克与匈牙利已针对周末发布红色高温警报，预估气温最高将达摄氏40度。巴尔干半岛各国未来几天也预料将面临令人难耐的高温。