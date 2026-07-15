西班牙与直布罗陀解除边境管制 西总理称扬弭平伤口

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（法新社拉利内亚德拉孔塞普西翁镇15日电） 西班牙与英属直布罗陀自由通行协议今天生效，两地解除边境管制措施，西班牙总理桑杰士表示，此举终于弭平一道长年未愈合的伤口。

紧邻西班牙的直布罗陀位于伊比利半岛（Iberian Peninsula）上，处于大西洋进入地中海的入口，在1713年一场战争后割让给英国。

桑杰士（Pedro Sanchez）出席了拆除分隔直布罗陀（Gibraltar）与西班牙拉利内亚德拉孔塞普西翁镇（La Linea de la Concepcion）边界铁门的仪式，强调取消例行边境检查是历史性时刻。

西班牙社会劳工党（PSOE）籍的桑杰士指出：「数十年来，对每天跨越边境的数以千计劳工而言，边界栅栏正是一道未愈合的伤口。」

他说，「今日我们写下历史，因为欧洲大陆最后一道墙倒下了」，并称开放边境的协议为该地区开启共享繁荣的「新时代」。

英国2020年脱欧后，英国与欧盟历经多年协商，双方昨天在布鲁塞尔签署协议。

今天一早便有络绎不绝的行人与车辆自由穿越边境，部分民众举起手机记录这个重大时刻。

直布罗陀只有约4万名居民，但仰赖每天自西班牙跨境来工作的约1万5500名劳工，这些人占其劳动力将近一半。