西班牙与阿根廷嫌隙不断 互喷外交口水

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（法新社马德里4日电） 西班牙和阿根廷今天互相喊话，两国领袖间的政治倾向问题，演变成在毒品使用和经济衰退上互相指责。

西班牙交通部长普恩特（Oscar Puente）昨天晚上暗示阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）服用毒品，让这两个西裔国家的关系降至冰点。

米雷伊的办公室立刻回击，宣称西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）给人民带来「贫困和死亡」，危及西班牙团结。

米雷伊自称「无政府资本主义者」，他将在访问西班牙期间避开西班牙的社会劳工党政府，转而参加极右翼的民声党（Vox）活动。

桑杰士与米雷伊两人关系一直不好，桑杰士在去年阿根廷大选时支持米雷伊的竞选对手马萨（Sergio Massa），自米雷伊胜选后也不曾与他联系。

另一方面，民声党领袖阿巴斯卡尔（Santiago Abascal）曾飞往阿根廷的布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）参加米雷伊的就任仪式。

米雷伊这次的愤怒显然是因普恩特在言谈中暗示他吸毒。

普恩特在昨天一场社会劳工党的会议中表示，竞选期间「我在电视上看到米雷伊」，「我不知道那是在服用…某些东西之前还是之后。」

米雷伊的办公室在几小时内就发表了一份官方声明，痛斥西班牙总理桑杰士。

米雷伊将参加5月18日至19日由西班牙民声党筹办的活动，该党将在下个月的欧洲议会选举与社会劳工党竞争。