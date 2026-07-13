西班牙官员称野火已获控制 疏散人员可重返家园

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（法新社西班牙贝达尔12日电） 西班牙官员今天表示，南部阿梅里亚省野火已获控制，数百名撤离人员可以返回家园。

在天候转趋有利下，这场野火已获得控制。这场野火自9日爆发以来，已有约7000公顷土地沦为焦土。

安达卢西亚自治区（Andalusia）政府主席莫雷诺（Juan Manuel Moreno Bonilla）告诉媒体，火势已受到控制，没有继续蔓延的危险。他形容这是「这场蔓延速度创纪录的恐怖野火走向结束的开端」。

地方当局今天表示，一名93岁英国籍妇女因伤势过重在医院过世，野火酿成的死亡人数增至13人。

莫雷诺说，从阿梅里亚省（Almeria）野火灾区撤离的约600人已于昨天晚间返回家园，其余1000名撤离人员现在也将能分阶段重返家园。

部分道路旁仍停放着遭烧毁的车辆，这场快速蔓延的野火一度以每分钟高达100公尺的速度吞噬当地，造成民众受困。

住在贝达尔（Bedar）的60岁英国公民薛林福特（James Shellingford）告诉法新社：「这简直是毁灭，完全被摧毁了。过去也曾发生过野火，但没有像这次这么严重。」

33岁的比利时女子范莫尔（Lore Van Moll）当时正在附近的阿尔法克斯（Alfaix）探望父母，她表示，自己十分幸运，人没有受伤，家人的房子也逃过一劫。

她告诉法新社：「你会意识到自己能平安无事是多么幸运的一件事。」