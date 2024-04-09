西班牙将废止黄金签证计画 遏止房市投机

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（法新社马德里8日电） 西班牙实施「黄金签证」计画，允许投资50万欧元房地产的外国投资人获得居留权，但总理桑杰士今天宣示将废止这项计画，以遏止危害许多西班牙城市的投机行为。

桑杰士（Pedro Sanchez）造访南部城市塞维亚（Seville）附近地区时说，政府将「废止允许以50万欧元（约新台币1743万元）的房地产投资换取居留权的所谓黄金签证计画」。

他说，内阁会议将于明天通过这项措施，好让政府打击房地产领域的「投机投资行为」，因为这种行为使得「许多年轻人和家庭」没有房子住。

这项计画于2013年开始实施，当时经济不振的西班牙希望吸引外国资金，于是开放非欧盟国家人士投资房地产或西班牙企业至少50万欧元，可取得3年工作及居留权。

桑杰士说：「如今，每100张这种性质的签证，就有94张与集中在大都市的房地产投资有关。」他点名巴塞隆纳、马德里、马拉加（Malaga）、阿利坎特（Alicante）、瓦伦西亚（Valencia），以及地中海上的西班牙属巴利亚利群岛（Balearic Islands）。

他说，这些地区「面临非常紧绷的房市，在这些地方生活、工作、缴税的人几乎不可能找到合宜的住房」。

南欧数国在金融危机期间实施类似签证计画，但近月来相继收紧规范或完全废止，以减缓国内住房危机。

2023年2月，葡萄牙终止了促使房价大幅上涨的黄金签证计画；希腊上月底也收紧类似签证计画的规范，将投资条件提高到80万欧元。

西班牙文化部长乌塔森（Ernest Urtasun）说，这种签证「让欧洲颜面扫地；不能只因为一个人家财万贯就发居留证给他」。乌塔森同时也是激进左翼「汇总」（Sumar）发言人，这个政党是西班牙社会劳工党（Socialist Party）主导的执政联盟一员。

欧盟2019年呼吁成员国严格管理这类签证计画，因为这些计画大多对富裕的中国和俄罗斯投资人有利；欧盟还警告，这种措施可能会助长贪腐和洗钱。