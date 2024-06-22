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西班牙巴塞隆纳拟2028年底禁游客短租 遏止租金飙涨

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（法新社巴塞隆纳21日电） 西班牙的巴塞隆纳是最多游客造访的欧洲城市之一，巴塞隆纳当局今天宣布，计划于2028年底开始全面禁止向游客短期出租公寓，以缓解当地住房短缺问题。

巴塞隆纳左派市长科博尼（Jaume Collboni）于记者会指出，目前有1万101间公寓获准短期出租，然而其短租许可将于2028年11月到期，届时当局不会再更新相关许可。

科博尼说：「（居民）难以获得住房，且游客人满为患的负面影响显而易见之际，这个城市不能允许数量如此庞大的公寓用于旅宿活动。」

他强调，这意味着如果没有遇到困难，现在他们所谓的观光公寓「2029年起将从巴塞隆纳消失」。

柏林、巴黎和巴塞隆纳等城市当局提到，提供给游客的共享房屋网站，使当地人难以长期租赁公寓，并推高市场上其余房屋的价格。

根据科博尼，巴塞隆纳的短租热潮促使当地租金在过去10年上涨68%，购屋成本也提高了38%。

数个地方团体呼吁在7月6日上街示威，抗议口号是：「够了！让我们停止观光业！」

加纳利群岛（Canary Islands）、马约卡岛（Mallorca）主要城市帕尔马（Palma）等其他西班牙观光胜地，近几个月也举行了类似的示威活动，如今巴塞隆纳即将跟进。

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