西班牙旅游新规要求业集强化个资搜集 引发争议

afp_tickers

2 分钟

（法新社马德里3日电） 西班牙旅游新规要求住宿与租车业者须搜集客户更多个资，这项新措施引发隐私权疑虑，业者也抱怨过于官僚主义。

西班牙自12月2日生效的新系统，要求旅馆、露营地与其他住宿场所，还有旅行社与租车业者，透过数位平台提供政府有关其客户的「具体」资讯。

目前旅馆与其他旅游机构均须向当局提供客户姓名、电子邮件与护照号码，但现在必须搜集更多个资，例如客户生日、电话号码与付款方式。

西班牙旅游局（Spain Tourism Board）主席莫拉斯（Juan Molas）在声明中表示：「我们面临着一项不幸且难以理解的法令。」

西班牙旅馆与旅游住宿联合会（CEHAT）表示，联合会担心新规对会员企业造成的影响，正考虑采取法律行动挑战。

联合会秘书长埃斯塔莱拉（Ramon Estalella）在视讯中表示：「人们的私生活没有得到尊重。」 埃斯塔莱拉补充说：「我们认为无论出于何种意图与目的，索取、传输这些资料，并将它储存3年，这都会是一个巨大的风险，特别是对个资保护而言。」

西班牙内政部在声明中表示，这项措施的目的是加强安全，以及「打击恐怖主义与组织犯罪」，不遵守规定将处以最高3万欧元（约新台币102万元）罚款。

西班牙旅行社联合会（CEAV）在致旅游部长与内政部长的信件中警告，搜集内容与用途「不相称的规定」可能会吓跑游客，同时许多公司无法承担系统成本。

西班牙这项旅游新措施原定10月1日生效，但政府将施行日期延后以利业界能有更多时间准备。