西班牙洪灾增至205死

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（法新社西班牙派波尔塔1日电） 西班牙近日发生近代最惨重的洪灾，救援人员今天将死亡人数上修至205人，由于还有数十人下落不明，找到幸存者的希望愈来愈渺茫，罹难人数可能会再增加。

这场洪灾自10月29日以来，导致车辆堆叠在路上、桥梁坍塌、城镇到处是淤泥，为西班牙数十年来死亡人数最多的水灾。

在灾情最惨重的东部瓦伦西亚（Valencia）自治区，协调紧急救援服务的单位表示，已确认当地有202人丧生。

邻近的卡斯提亚曼加（Castilla-La Mancha）和南边的安达鲁西亚（Andalusia）地区官员已宣布两区合计有3人死亡。

配备直升机、无人机和搜救犬的救援人员在断瓦残垣中涉水搜索，寻找当局认为仍下落不明的数十人。

除了已在现场搜救和从事后勤工作的1200名军人之外，政府另加派500人赴灾区，明天还会再增派500人。

西班牙内政部长格兰德－马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）说，截至今天下午，光是人民警备总队（Civil Guard）就救出逾4500人。但洪灾已发生3天，找到更多幸存者的希望愈来愈渺茫。

法国志工说，工作人员今天已带着帮忙清理灾区、抽水和救援受害者的设备抵达西班牙。

灾区还有数以千计民众无电可用、电话不通，但希望在恢复通讯后，目前估算的失踪人数能减少。

在瓦伦西亚的阿尔代亚镇（Aldaia），居民罗札诺（Fernando Lozano）告诉法新社，他看到窃贼从一家没人管的超市里偷东西，因为「人们有点绝望」。

他说：「在事情恢复正常、超市营业之前，这里的情况会非常糟糕。」