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西班牙洪灾 嗅探犬潜水员搜寻失踪者

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（法新社瓦伦西亚4日电） 西班牙东部瓦伦西亚自治区发生数十年来最严重洪灾，死亡人数持续增加。数以千计搜救人员今天忙于抽掉泡在水中建物的积水，费力走过泥泞街道清理狼藉的灾区。

当局今天深夜将死亡人数从217人上修为218人，其中除了4人之外，都是在瓦伦西亚自治区（Valencia）罹难。由于失踪人数不明，未来几天死亡人数可能激增。

洪灾进入第6天，约1万7000名士兵、警察、人民警备总队（Civil Guard）和消防员忙着分发援助物资、修复基础设施，并出动重型机具、无人机和嗅探犬搜寻遗体。

官员托瑞斯（Angel Victor Torres）告诉记者，公路和铁路正在逐步修复，6成电话网络也已恢复。

潜水员今天搜救重点放在阿尔代阿镇（Aldaia）的车库以及一座立体停车场。

陆军紧急事务部门负责人马可仕（Javier Marcos）将军表示，这座停车场内都是水。

他说，已经准备好可容纳400具遗体的太平间，「一开始设立的太平间可容纳约100人，但我们很快就知道不够」。

瓦伦西亚高等法院在社群媒体X发布消息指出，当局同时批准把寻获的约50具尸体交还家属。

许多人是在开车上路，以及在停车场、隧道和车库等地下空间时遇难，这些地方的救援行动特别困难。

瓦伦西亚当局将旅行限制再延两天，停止上课之外，也敦促居民居家上班，以方便紧急服务工作进行。

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