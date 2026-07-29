西班牙消防员全力控制野火 数以万计民众得以返家

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（法新社西班牙弗瑞斯诺村29日电） 数以万计因大规模野火而撤离家园的西班牙人今天开始返家。政府则表示，正全力控制这场西班牙现代史上最严重的森林火灾之一。

政府昨夜解除马德里（Madrid）及阿维拉（Avila）地区十多座市镇的疏散命令。

中央政府驻马德里自治区代表马丁（Francisco Martin Aguirre）在社群平台X表示，「已有2万4000名被疏散的民众得以返回家园，马德里自治区另有2万人的就地避难令已获解除」，居民返家过程顺利，未发生意外。

弗瑞斯诺村（Aldea del Fresno）居民在疏散命令解除后得以返家。法新社记者现场直击，今天上午，村庄周遭仍被笼罩在烟雾下，空气中充斥浓浓焦味。

强风与新一波热浪加剧灭火难度，而火势至今已吞噬约7万7000公顷的土地，几乎等同于一个纽约市的面积。

中央政府的马德里代表处今天表示，昨夜天气条件改善，有助救灾人员降低火势强度，并稳定火场边界。

内政部长格兰德-马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）昨天告诉记者，消防队仍在设法控制火势，今天将努力稳定局势，并尽可能扑灭所有火焰。

根据欧洲森林火灾资讯系统，今年迄今森林火灾已烧毁西班牙全国20万7000公顷的土地，这是历年1至7月的最高数字之一。