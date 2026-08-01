西班牙爆边境危机 多数欧盟国家吁召开紧急会议

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（法新社哥本哈根1日电） 数以万计移民突然涌入西班牙位在北非的飞地休达，引发一波边境危机。大多数欧洲联盟国家今天呼吁就此召开紧急会议。

欧盟27个成员国中有22国领袖在公开信中要求欧盟内政部长紧急召开视讯会议，以尽快达成协调一致的回应行动，「防止进一步发生不受控制的越境事件」。

信中指出：「我们有责任有效遏止并且持续严厉打击非法移民。」

这封信由义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）发起。义大利已经对西班牙暂时中止执行申根区规定，佛瑞德里克森今天则表示，欧盟应该将暂停与西班牙的申根合作纳入考量。

签署这封信的还包括德国总理梅尔茨（Friedrich Merz），以及匈牙利、瑞典和波兰总理。不过，紧邻西班牙的法国和葡萄牙领袖没有参与联署。

信中写道：「我们不能容许无管制的大规模越界行为、将移民当作手段或其他混合威胁，来制造非法进入欧盟有其可能的错误印象。」

西班牙内政部今天表示，从7月29日以来突破边境的6万名移民几乎已经全数离开，休达（Ceuta）的情势几乎恢复正常。（编译：何宏儒）