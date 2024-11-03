西班牙王室和总理勘灾 毁灭性洪患灾民丢掷烂泥

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（法新社瓦伦西亚3日电） 西班牙瓦伦西亚自治区发生毁灭性洪灾，王室成员和总理今天勘灾时遭到火冒三丈的灾民丢掷烂泥，并对他们大声叫喊「凶手」，官员们被迫缩短在受创最重城镇的勘灾行程。

气愤的派波尔塔镇（Paiporta）居民主要将怒气发泄在总理桑杰士（Pedro Sanchez）和瓦伦西亚自治区（Valencia）主席马松（Carlos Mazon）身上，两人在随扈戒护下离开现场。

法新社记者看见，国王菲利佩六世（Felipe VI）、王后雷蒂西亚（Queen Letizia）试图安抚气愤群众。两人的脸和衣服都被烂泥击中。

这种非比寻常场景透过西班牙的电视台播出，凸显政府回应这场西班牙数十年来最严重洪灾的步调已经引发举国不满。事发5天后，罹难人数仍在持续上升，找到生还者的机会越来越渺茫。

桑杰士表示，这是欧洲本世纪死亡人数次高的洪患，而派波尔塔镇则是这场洪灾原爆点。

法新社记者看见，菲利佩六世和雷蒂西亚于正午刚过抵达派波尔塔镇一处危机中心后，当局随即派出更多安全人员，将国王、王后与官员和气愤群众隔开。民众的怒气似乎主要是针对桑杰士和马松。

桑杰士和其他政治人物火速离开现场，菲利佩六世和雷蒂西亚则试图安抚群众，待了一小时才离开。公共电视台后来报导，两人暂停勘灾。

紧急服务当局今天更新罹难人数时表示，证实有217人死亡，其中东部瓦伦西亚自治区有213人，南部安达鲁西亚自治区（Andalusia）、毗邻瓦伦西亚的中部卡斯提亚-拉曼查自治区（Castilla-La Mancha）分别有1人、3人丧生。

当局已经示警，等清理完仍然堵塞在隧道里和地下停车场内的车辆后，罹难人数恐怕不只于此。

西班牙气象局今天又对瓦伦西亚发布大雨警报，表示该自治区所属加斯德伦省（Castellon）和瓦伦西亚��周围地区可能出现每平方公尺100公升的雨量。气象局同时示警安达鲁西亚自治区阿梅里亚省（Almeria）可能出现致灾暴雨，呼吁居民除非真的有必要，否则不要外出。