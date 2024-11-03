西班牙瓦伦西亚洪灾 政府救灾龟速引民怨

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（法新社瓦伦西亚3日综合外电报导）西班牙瓦伦西亚自治区发生毁灭性洪灾的4天后，罹难人数增至214人。由于当局的灾害应变速度太慢，导致部分居民日益绝望，不满情绪与日俱增。

瓦伦西亚郊区、洪患重灾区阿尔法法尔（Alfafar）居民戴拉罗沙（Charo de la Rosa）和其他数十人在当地唯一一间熬过洪灾的药局外排队。她控诉：「他们（政府）抛弃我们了。」

在饭店工作的戴拉罗沙告诉法新社：「我认识那些罹难者和失踪者…他们是邻居、亲友，还有从小一起长大的人…他们的牺牲原本都是可以避免的。」

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）昨天坦承政府应变不足、必须设法改进，并宣布增派1万名军警投入救灾。

在阿尔法法尔与邻近的塞达维镇（Sedavi），灾前的日常生活如今已变得极度遥远。

66岁的塞达维镇居民卡塞雷斯（Estrella Caceres）怒不可遏地说：「很感谢来帮助我们的所有人，因为当局什么也没做。」

住在瓦伦西亚以西约35公里契瓦镇（Chiva）的居民耶南德兹（Oscar Hernandez ）痛批政府反应慢半拍。他告诉法新社，「我很生气…不知道为何没有办法一枪毙了政府（官员）的头」。

他在洪水肆虐2天后才接到电话警报，此时他的住家早就毁于一旦。