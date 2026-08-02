西班牙统计休达移民风暴已72人丧生 摩洛哥称酿仅11死

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（法新社拉巴特／休达2日电） 摩洛哥内政部指出，本周有11人于尝试前往西班牙位在北非的飞地休达期间丧命。当时有数以万计移民试图进入当地。

马德里当局则表示，至少有72人丧生。拉巴特当局指出，有10人溺水身亡，另有1人从岩石区摔落而丧生。

据估计，期间约有6万人涌入休达（Ceuta），其中多数是游泳进入。但是自从这个西班牙领地爆发这起历来最大规模越境事件以来，多数人已经返回摩洛哥。

西班牙政府派驻休达的代表崔亚诺（Miguel Angel Perez Triano）在被问到死亡人数时告诉记者：「我们目前掌握的最新数字是72人。」

7月29日至31日突然有大量移民涌入之后，当地已经大致上恢复正常，西班牙军警今天在休达街头巡逻。穿越规模不大边界栅栏的大多数人已经于48小时内自愿返回摩洛哥，只剩下零星小群移民仍在当地徘徊。

西班牙将这起事件矛头指向犯罪集团，表示他们散布谣言，声称近期西班牙最高法院有关移民的裁决将使移民更容易入境。

部分分析人士认为，摩洛哥可能有意放行移民，藉此向西班牙进行外交施压，因为马德里近来与拉巴特宿敌的阿尔及利亚改善关系。

2021年约有1万名移民进入休达，当时摩洛哥放宽边境管制，藉以向西班牙施压。

罗马天主教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在主日祈祷中特别提到休达情势，表示他对此深感关切，期盼有「和平、稳定与正义」的解决方案。