西班牙边境失控 24小时闯入6万移民

afp_tickers

分享

4 分钟

（法新社摩洛哥费尼迪克31日电） 当萨拉（Fatima Zahra）听闻摩洛哥与西班牙之间罕见开放边界的谣言时，她毫不迟疑尝试前往与摩洛哥接壤、西班牙位在北非的飞地休达（Ceuta）。

她只是经由陆路或海路，同时踏上此一凶险跨境旅程的数以万计民众其中之一。

法新社影像显示，有人在休达边界围篱附近冒险游渡着，也有人攀爬带刺铁丝网，试图踏上欧洲土地。与此同时，在边境管控明显瘫痪之下，摩洛哥镇暴警察朝人群发射催泪瓦斯和高压水炮。

面积仅18.5平方公里的休达是西班牙位在北非的领地，与另一飞地麦里亚（Melilla）情况相似，是欧洲与非洲直接接壤、「唯二」的陆地边界。

萨拉最终被挡在摩洛哥边境的费尼迪克镇（Fnideq）外。但根据休达市首长韦华斯（Juan Jesus Vivas）说法，过去24小时内约有6万人成功进入这个仅有8万常住人口的狭小飞地，这相当于常住人口的7成。

萨拉告诉法新社：「天一亮就听说休达开放了，我立刻跟身边人说，一起到那边找工作…去碰碰运气。」之所以想离开，她说是因为自己「在极其恶劣环境下工作」。

位在费尼迪克镇外一处广场今天爆发冲突后面目全非，有十多辆汽车遭到焚毁、石头散落一地，警方则试图驱离仍抱希望的民众。

休达首长韦华斯表示，已有至少34人于冒险闯关过程中丧生。

边境混乱的画面引发西班牙左翼政府危机，马德里已经派兵提升安保。法国宣布对西班牙收紧边境管制；义大利更要求将西班牙暂时踢出申根区。 但是对当地人而言，为了「欧洲更好生活」的机会，即使身陷直布罗陀海峡（Strait of Gibraltar）危险激流中，也在所不惜。

在这波自从2021年5月以来最大规模移民潮涌入该自治市后，桑杰士定于今天走访休达。

然而，包括未成年人在内，身上只穿泳衣和夹脚拖的移民兴高采烈抵达西班牙国境的画面早已传遍各地，使得马德里与摩洛哥拉巴特（Rabat）当局的关系受到威胁。

在休达的西班牙警方看起来几乎没有采取什么干预行动，闯关成功的部分移民在街头欢欣鼓舞高喊「再见了，摩洛哥。你好，西班牙」。

当地西班牙语电视台El Faro播出的画面可以看到包括一位14岁女孩在内的年轻人于顺利跨境后比出胜利的V字手势。

破晓时分，摩洛哥警方因应作为转趋强硬，数十名警员动用水炮和催泪瓦斯强力驱赶试图离境者，甚至有年长妇女被警员带离冲突现场。

根据法新社记者，现场人群则以投掷石块和使用弹弓还击。包括白牌计程车在内的数十辆汽车陷入火海。有些试图闯关民众前一天搭乘这些计程车抵达。