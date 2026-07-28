西班牙野火延烧 未来两天成控制火势关键

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（法新社西班牙纳瓦卢恩加27日电） 西班牙官员今天表示，在天气条件恶化前，未来两天将是控制野火的关键期；总理桑杰士（Pedro Sanchez）也在新一波热浪来袭前，呼吁民众「保持高度警戒」。

西班牙首都马德里周边森林于暑假旅游旺季爆发野火，约6万名居民被迫撤离家园，许多人仅有几分钟时间逃生。

39岁志工班阿里（Karim Benali）在纳瓦卢恩加（Navaluenga）附近告诉法新社：「你只能先抢救能带走的东西，再回头设法对抗火势。」

他说：「这里原本约有48栋民宅，全都烧毁了。」周围土地烧得焦黑，树木被焚毁，空气中弥漫久久不散的焦烟味。

自5月以来持续缺雨，加上热浪接连侵袭，森林干燥易燃，助长火势迅速蔓延。

一名48岁油漆工周末撤离后刚返回塞夫雷罗斯（Cebreros）住家，发现自家的小型橄榄园和开心果园已被大火吞噬。

他说：「现在只能清理现场、重新种植，就这样。老实说，真是糟透了。」

马德里自治区政府表示，夜间气温下降、风势减弱且湿度提高，有助消防人员控制首都以西火势。

不过，随着湿度即将下降、全国气温持续攀升，消防人员能把握的控制火势时间已所剩无几。根据西班牙国家气象局（AEMET）预测，东北部最高温将达摄氏42度，中部39度。 ●未来两天是关键

西班牙内政部长格兰德-马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）告诉记者，今明两天「是控制火势的关键期」，因为之后气温将再度升高。

西班牙国家气象局表示，今夏第4波热浪将于7月29日开始，至少将持续至8月2日。

气象局在声明中表示：「野火风险将持续升高，达到极端等级，高温、局部强阵风及各地湿度偏低，都将使灭火工作更加困难。」

桑杰士回应天气预报时表示：「我恳请全国民众共体时艰，并保持高度警戒，采取一切可能的预防措施。」

他警告说：「未来几个小时将十分艰难，局势也会更加复杂。」

●灾民：什么都没了

马德里郊区拉斯罗萨斯（Las Rozas）一座体育馆内，撤离居民躺在行军床上，有人安抚宠物，也有人双手抱头，焦急地等待进一步消息。

卡尼特（Maria Angeles Canete）强忍泪水说：「我们失去了一切…我们什么都没有了。」

科学家指出，气候变迁正使极端天气事件变得更加频繁且剧烈。

桑杰士今天将野火归咎于全球暖化，称其为「气候紧急状态最令人痛心的展现」。

他在马德里一场会议中表示：「这已不再是例外，而是新的常态。」

桑杰士预计前往东部瓦伦西亚（Valencia）视察灾情，当地消防人员正在扑救另一场野火，另有约1万5000人被迫撤离。

根据西班牙政府统计，这波野火已烧毁约7万7000公顷土地，面积几乎与美国纽约市相当。

桑杰士表示，今年以来，西班牙野火已烧毁15万公顷土地，并造成13人丧生。（编译：刘文瑜）