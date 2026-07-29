西班牙野火疏散居民返家 法国继续严阵以待

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（法新社西班牙阿尔德亚-德尔弗雷斯诺29日电） 成千上万因野火而逃离家园的西班牙居民今天陆续返回家园，而法国的消防人员则严阵以待，准备应对自家境内持续肆虐的火势恶化。

法国与邻邦西班牙过去一周经历近年最严重的森林大火，大片土地被烧毁，数万人被迫撤离家园。

西班牙今天解除阿维拉省（Avila）的最后撤离令，前一天也已解除马德里（Madrid）地区几个地方的撤离令。有些撤离居民返家后发现家园安然无恙，但另一些人则只见满目疮痍。

70多岁的布兰卡（Maria Jesus Perez Blanca）是今早马德里西侧阿尔迪亚德弗雷斯诺（Aldea del Fresno）十多名返家居民之一。她说：「我很开心。我已等不及要回家喝咖啡、吃早餐。」

但在距离当地12公里外的佩拉约斯德拉普雷萨（Pelayos de la Presa），罗德里格斯（David Rodriguez）则得拆除被烧毁的家屋残骸。

他说：「这真是场灾难。你看看这里。我的所有回忆、我的一切都在这里。我爸爸40年前盖的，如今全都没了。」

官员表示，夜间条件改善，有助于消防人员稳定火势蔓延区域，西班牙首相桑杰士（Pedro Sanchez）指出，接下来的几个小时将是扑灭余火的「决战时刻」。

法国方面，吉伦特省（Gironde）表示当地已连续第二晚保持平静，位于波尔多（Bordeaux）以西的大型野火状态稳定。