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西非产地高温天数变长 可可价格恐续创新高

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（法新社巴黎12日电） 研究人员今天表示，气候变迁导致西非国家去年连续数周出现让作物枯萎的高温，这些国家是全球巧克力供应的支柱。高温影响收成，可能进一步推升早已创下新高的可可价格。

这些国家生产的可可约占全球产量70%。当地农民近年来饱受高温、病害和异常降雨影响，导致产量下降。这些因素推升可可价格，而可可豆正是制作巧克力的主要原料。

一项新研究发现，「主因燃烧石油、煤炭和甲烷气所致的气候变迁」正在使象牙海岸、迦纳、喀麦隆和奈及利亚更频繁出现高温。

独立研究机构「气候中心」（Climate Central）研究发现，这一趋势在象牙海岸和迦纳这两个全球最大可可生产国尤为明显。

报告指出，10月至3月是可可豆主要生长期，过去10年来，气候变迁使象牙海岸和迦纳在这段期间高于摄氏32度的天数增加了3周。研究人员表示，「过度炎热可能会导致收成数量和品质下滑」。

研究人员指出，除了气候变迁外，还有许多可能伤害可可树而推高价格的因素，例如粉介壳虫虫害、降雨模式异常、走私和非法采矿等。

国际发展机构「基督徒互援会」（Christian Aid）今天发布另一项研究，探讨在全球暖化导致天气变化和极端气候影响下，巧克力和可可农多么易受伤害。

基督徒互援会政策与公共宣传主任欧吉科（Osai Ojigho）表示：「对全球各地许多最贫困人口而言，种植可可是生死攸关的生计。人为造成的气候变迁正对此构成严重威胁。」

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