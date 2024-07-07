观光业冲击房价与就业 巴塞隆纳居民示威要求设限

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（法新社巴塞隆纳6日电） 数以千计抗议民众今天走上巴塞隆纳（Barcelona）街头，抨击大众观光对这座西班牙游客最多城市造成的影响，为西国一连串类似游行中的最新一起。

法新社报导，根据警方统计，约有2800 人在「够了！让我们对观光业设限」的标语下，沿着巴塞隆纳海滨区游行，要求建立新的经济模式，以减少每年数以百万计的游客。

抗议者举着布条上面写着「现在就减少观光业」，并高喊「游客滚出我们的街区」等口号；示威队伍在多家大饭店前停下来，此情景让游客感到惊讶。

根据当地政府资料，位于西班牙东北岸、拥有圣家堂（La Sagrada Familia）等国际着名景点的巴塞隆纳，居民人数160万，去年接待的游客却超过 1200 万人次。

地方当局表示，市内房价在过去10年飙涨68%；这是抗议活动的主要议题之一，另外也抗议观光业对这座城市的商业活动和工作条件造成的影响。

为了对抗「大众观光负面影响」，由社会党籍科博尼（Jaume Collboni）领导的市议会10天前宣布，目前市内旅游用出租公寓超过1万间，到了2028年将实施禁令，不再出租给游客，好让这些公寓重回地方租屋市场。

这项宣告可能引发一场法律诉讼，也遭受旅游公寓协会的反对，他们表示，如此只会助长黑市。（译者：纪锦玲）